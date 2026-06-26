Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна четвёртая пара плей-офф мирового первенства — сборная США сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Игра пройдёт в ночь на 2 июля на арене «Ливайс Стэдиум» в Сан-Франциско. Начало в 03.00 по мск.

Сборная США после двух матчей групповой стадии ЧМ-2026 лидирует в таблице группы D (шесть очков). Босния и Герцеговина (четыре очка) стала третьей в группе B. Она идет на третьем месте в рейтинге команд, занявших третьи места в группах.

Ранее сформировались ещё три пары плей-офф: ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, Германия — Парагвай.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.