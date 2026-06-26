Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026

Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026
Комментарии

По итогам завершившихся матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года стала известна четвёртая пара плей-офф мирового первенства — сборная США сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Игра пройдёт в ночь на 2 июля на арене «Ливайс Стэдиум» в Сан-Франциско. Начало в 03.00 по мск.

Сборная США после двух матчей групповой стадии ЧМ-2026 лидирует в таблице группы D (шесть очков). Босния и Герцеговина (четыре очка) стала третьей в группе B. Она идет на третьем месте в рейтинге команд, занявших третьи места в группах.

Ранее сформировались ещё три пары плей-офф: ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, Германия — Парагвай.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три матча. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Япония и Швеция обменялись голами! И вышли в плей-офф ЧМ-2026. LIVE
Live
Япония и Швеция обменялись голами! И вышли в плей-офф ЧМ-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android