«Плохо играют в обороне». Радимов — о сборной Германии после матча с Эквадором на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре сборной Германии на чемпионате мира 2026 года после матча с Эквадором. Встреча завершилась победой южноамериканской команды 2:1.

«Немцы очень плохо играют в обороне, ещё Шлоттербек получил травму. Вместо него вышел Рюдигер, который ещё до конца не восстановился. В матче с Эквадором немцы творили «чудеса» в обороне. Соперники могли забить гораздо раньше. Они заняли первое место, но я не понимаю, почему Нагельсманн выпустил основной состав против Эквадора. На длинной дистанции это не лучший шаг — усталость будет накапливаться», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в группе Е, второй стала команда Кот‑д’Ивуара (6 очков). Сборная Эквадора заработала четыре очка и расположилась на третьем месте, у Кюрасао – одно очко.