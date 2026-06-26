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«Плохо играют в обороне». Радимов — о сборной Германии после матча с Эквадором на ЧМ-2026

«Плохо играют в обороне». Радимов — о сборной Германии после матча с Эквадором на ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре сборной Германии на чемпионате мира 2026 года после матча с Эквадором. Встреча завершилась победой южноамериканской команды 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Немцы очень плохо играют в обороне, ещё Шлоттербек получил травму. Вместо него вышел Рюдигер, который ещё до конца не восстановился. В матче с Эквадором немцы творили «чудеса» в обороне. Соперники могли забить гораздо раньше. Они заняли первое место, но я не понимаю, почему Нагельсманн выпустил основной состав против Эквадора. На длинной дистанции это не лучший шаг — усталость будет накапливаться», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в группе Е, второй стала команда Кот‑д’Ивуара (6 очков). Сборная Эквадора заработала четыре очка и расположилась на третьем месте, у Кюрасао – одно очко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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