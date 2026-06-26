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На чемпионате мира по футболу 2026 осталась только одна команда без голов

На чемпионате мира по футболу 2026 осталась только одна команда без голов
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 1:1. Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. На 10-й минуте турецкий полузащитник Арда Гюлер сравнял счёт в матче на 10-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
2-й тайм
2 : 1
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Кёкчю – 31'    

Гол Гюлера стал первым для турецкой сборной на ЧМ-2026. Турция стала 47-й командой (из 48), забившей на этом чемпионате мира. Без результативных действий осталась только национальная команда Панамы.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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