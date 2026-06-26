На чемпионате мира по футболу 2026 осталась только одна команда без голов

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 1:1. Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. На 10-й минуте турецкий полузащитник Арда Гюлер сравнял счёт в матче на 10-й минуте.

Гол Гюлера стал первым для турецкой сборной на ЧМ-2026. Турция стала 47-й командой (из 48), забившей на этом чемпионате мира. Без результативных действий осталась только национальная команда Панамы.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.