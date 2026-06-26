Фото: футболисту сборной Австралии рассекли лицо бутсой в матче с Парагваем на ЧМ

В эти минуты идёт матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Парагвая и Австралии. Матч проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в матче 0:0.

На 27-й минуте встречи полузащитник Парагвая Андрес Кубас рассёк бутсой лицо футболисту сборной Австралии Коннору Меткалфу в моменте борьбы за мяч.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Парагвая занимает третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала три очка за два матча. Австралия располагается на второй строчке, заработав три очка. На первом месте находятся США (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).