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Турция — США: турецкая сборная ведёт в счёте после первого тайма

Турция — США: турецкая сборная ведёт в счёте после первого тайма
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 2:1. Стартовый свисток судьи прозвучал в 5:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
2-й тайм
2 : 1
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Кёкчю – 31'    

После первого тайма сборная Турции ведёт в счёте — 2:1.

В составе США единственный гол на счету Остон Трасти.

У турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер и Оркун Кёкчю.

Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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