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Президент ФИФА обратился к Лионелю Месси

Президент ФИФА обратился к Лионелю Месси
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Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Видеть, как ты играешь в футбол, всегда было одной из величайших привилегий этого вида спорта, дорогой Лионель Месси. На поле ты делаешь невозможное возможным и объединяешь весь мир в восхищении твоим талантом. Шлю тебе теплые объятия. Спасибо тебе за все, что ты сделал, чтобы футбол стал самым любимым видом спорта на планете Земля. Желаю тебе счастливого дня рождения и дальнейших успехов в одном из последних матчей группового этапа этого чемпионата мира, где ты будешь защищать титул, который завоевал в Катаре четыре года назад со своей национальной командой. Ты по-прежнему даришь страсть к футболу миллионам людей по всему миру, как никто другой», — написал Инфантино на своей странице в социальной сети.

24 июня Лионелю Месси исполнилось 39 лет. На чемпионате мира 2026 года форвард забил пять мячей. Футболист оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и сделал дубль в игре с Австрией (2:0).

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