Рой Кин подверг критике тренера сборной Англии Томаса Тухеля

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что в мотивационных словах главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля нет ничего особенного.

Так, например, в перерыве матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) тренер произнёс речь, а Гарри Кейн после матча сказал, что это сильно помогло команде.

«О речи Тухеля в перерыве явно слишком много говорят. Это ведь его работа, не так ли? Работа тренера – давать информацию, а игроки выходят на поле и делают своё дело. Это то, что сделал бы любой тренер.

Ты собираешь команду в перерыве и говоришь игрокам, что они должны делать. Так что здесь получился небольшой перебор с восторгами.

Каждая игра отличается, все ситуации разные. Я работал с отличными тренерами в своей карьере. Иногда ты идёшь на перерыв и ждёшь, что тебя будут критиковать. А вместо этого – просто советы по игре. Иногда наоборот – ты думаешь, что всё отлично, а получаешь критику.

Тренер говорит то, что считает необходимым для игроков в данный момент. Он хорошо подготовлен к этому», – приводит слова Кина издание GOAL.