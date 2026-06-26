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Рой Кин подверг критике тренера сборной Англии Томаса Тухеля

Рой Кин подверг критике тренера сборной Англии Томаса Тухеля
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин считает, что в мотивационных словах главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля нет ничего особенного.

Так, например, в перерыве матча ЧМ-2026 с Хорватией (4:2) тренер произнёс речь, а Гарри Кейн после матча сказал, что это сильно помогло команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

«О речи Тухеля в перерыве явно слишком много говорят. Это ведь его работа, не так ли? Работа тренера – давать информацию, а игроки выходят на поле и делают своё дело. Это то, что сделал бы любой тренер.

Ты собираешь команду в перерыве и говоришь игрокам, что они должны делать. Так что здесь получился небольшой перебор с восторгами.

Каждая игра отличается, все ситуации разные. Я работал с отличными тренерами в своей карьере. Иногда ты идёшь на перерыв и ждёшь, что тебя будут критиковать. А вместо этого – просто советы по игре. Иногда наоборот – ты думаешь, что всё отлично, а получаешь критику.

Тренер говорит то, что считает необходимым для игроков в данный момент. Он хорошо подготовлен к этому», – приводит слова Кина издание GOAL.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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