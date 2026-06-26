«Я сыт по горло». Кин о — решении Альвареса покинуть «Атлетико»

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал заявление Хулиана Альвареса, который ранее сообщил о своём решении покинуть «Атлетико».

«Вы должны проявлять уважение к клубу, который вам платит. Вы должны показывать хорошие результаты на поле, выигрывать титулы там, где вы находитесь, а затем говорить о трансферах, если они происходят. Вы не форсируете ситуацию, обращаясь к СМИ и говоря, что трансфер – лучший вариант для всех.

Послушайте, я сыт по горло. Парню 26 лет. Он в «Атлетико» пару сезонов, а уже всем рассказывает, что поговорил с клубом и что трансфер – лучший вариант для всех, потому что он хочет осуществить свою мечту. Разве сейчас подходящее время, чтобы об этом говорить? Если сейчас не самое подходящее время, пусть молчит! Но он ничего не может с этим поделать. Он должен сделать это достоянием общественности.

Трансфер – лучший вариант для всех? Возможно, лучший для него. Но не для «Атлетико Мадрид», клуба, который его подписал, заплатил за него и дал ему шанс. Нельзя решать, что лучше для всех, когда ты сам ещё носишь их футболку. Это не честность, это эгоизм, замаскированный под прозрачностья сыт по горло», – приводит слова Кина GOAL.