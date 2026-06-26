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Бубнов объяснил, почему не засчитал бы победный мяч Эквадора в ворота Германии на ЧМ

Бубнов объяснил, почему не засчитал бы победный мяч Эквадора в ворота Германии на ЧМ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему не засчитал бы победный мяч сборной Эквадора в ворота Германии в матче 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой южноамериканской команды 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Эквадор выиграл у Германии в матче на выживание, но спорный гол немцам во втором тайме я бы не засчитал — это была атака на вратаря высоко поднятой ногой, когда Нойер уже держал мяч в руках.

Эквадорцы с первых минут показали такое давление, что я сразу понял — они дожмут немцев, у которых мотивации особой не было. Теперь посмотрим, как эквадорцы, устроившие настоящий цирк после победы, сыграют в 1/8 финала — бурное празднование может обернуться быстрым вылетом», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

На 77-й минуте встречи форвард Эквадора Гонсало Плата забил победный мяч после подачи углового.
Сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в группе Е, второй стала команда Кот‑д’Ивуара (6 очков). Сборная Эквадора заработала четыре очка и расположилась на третьем месте, у Кюрасао – одно очко.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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