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Главный тренер Туниса Эрве Ренар: мы не были готовы к этому чемпионату мира

Главный тренер Туниса Эрве Ренар: мы не были готовы к этому чемпионату мира
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Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение в матче группы F чемпионата мира 2026 года с Нидерландами (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    

«Мы не были готовы к этому чемпионату мира, это очевидно, тут и обсуждать нечего. Это крупный турнир с очень сильными командами, особенно в этой группе, она была очень сложной», — приводит слова Ренара официальный сайт ФИФА.

Сборная Туниса заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Нидерланды стали первыми, заработав семь очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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