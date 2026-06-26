Главный тренер Туниса Эрве Ренар: мы не были готовы к этому чемпионату мира

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение в матче группы F чемпионата мира 2026 года с Нидерландами (1:3).

«Мы не были готовы к этому чемпионату мира, это очевидно, тут и обсуждать нечего. Это крупный турнир с очень сильными командами, особенно в этой группе, она была очень сложной», — приводит слова Ренара официальный сайт ФИФА.

Сборная Туниса заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F. Команда не набрала ни одного очка за три матча. Нидерланды стали первыми, заработав семь очков.

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.