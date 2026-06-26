«Они дали ему шанс, а теперь он хочет уйти». Кин о — решении Альвареса уйти из «Атлетико»

Экс-полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обрушился с критикой на форварда Хулиана Альвареса, который ранее сообщил о своём решении покинуть «Атлетико».

«Сейчас он в «Атлетико». Его стандарты, его менталитет, его боевой дух – вот что заслуживает уважения. Если он хочет стать большим игроком, ему следует сосредоточиться на выступлениях за «Атлетико» и доказать там свою состоятельность, а не на том, чтобы трубить о своей мечте и требовать трансфера. В противном случае он станет просто еще одним игроком, который слишком много говорил о клубе своей мечты и забыл о том, который его подписал.

«Атлетико» подписал его в качестве своего основного нападающего. Они дали ему шанс. А теперь, после некоторого успеха, он уже говорит, что его мечта – это «Барселона», и что он хочет уйти?

Вы никогда не увидите, чтобы так делали настоящие профессионалы или истинные командные игроки. Аргентинцы выигрывали важные титулы вместе, потому что они уважают друг друга и совместный процесс. Они не ходят и не объявляют публично о своём клубе мечты или не говорят своей нынешней команде, что трансфер – лучший вариант для всех. Эти ребята борются за футболку, которую носят сейчас», – приводит слова Кина GOAL.