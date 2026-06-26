Моуринью назвал главную причину, почему он вернулся в «Реал»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью раскрыл главную причину, почему он вернулся в «Реал».

«Я не отрицаю свою любовь к «Реалу», и именно поэтому я возвращаюсь. Пришло время сохранять спокойствие, анализировать, общаться, задавать вопросы и отвечать на них, вести свободный и честный диалог», — приводит слова португальца Vanity Fair.

Этим летом Моуринью возглавил «Реал» во второй раз в своей карьере — португальский специалист трудился в мадридском клубе с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее, Моуринью назвал лучшую проблему, с которой может столкнуться тренер.