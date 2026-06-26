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Уругвай — Испания: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет

Уругвай — Испания: где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026, кто покажет
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В ночь с 26 на 27 июня состоится матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Исмаилом Эльфатом (Остин, США). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Уругвай — Испания в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группы H сборная Уругвая набрала два очка и занимает второе место. Испания с четырьмя баллами располагается на первой строчке. На третьем месте находится Кабо-Верде (2 очка), на четвёртом — Саудовская Аравия (1).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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