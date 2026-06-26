Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, забивавшим на ЧМ

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории национальной команды, забивавшим на чемпионатах мира. Это случилось в матче 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турции и США. Команды играют на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Счёт в матче 2:2.
Полузащитник отличился на 10-й минуте встречи.
Гюлер забил в возрасте 21 года и 120 дней, опередив по этому показателю Эмре Белезоглу, который забивал в возрасте 21 года 275 дней.
Перед заключительным туром сборная США с шестью очками возглавляет группу и уже гарантирует себе выход в плей-офф. Турция занимает последнее место, не набрав ни одного очка. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по три очка.