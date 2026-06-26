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Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол». Игроку вменяют расизм

Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол». Игроку вменяют расизм
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Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер перед матчем немецкой национальной команды с Кот-д'Ивуаром (2:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 оценил уровень африканской команды, но столкнулся с критикой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Перед матчем Швайнштайгер, выступая в роли эксперта на немецком канале ARD, заявил, что ивуарийцы играют в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный». Чемпион мира 2014 года добавил, что Германии необходимо быть «готовой к тому, что игра временами будет непредсказуемой».

После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише, которые, как утверждается, сводят образ темнокожих людей к предполагаемым физическим качествам, не признавая их интеллектуальных способностей.

«За такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни. В прошлом темнокожих людей африканского происхождения клеймили как нецивилизованных («диких»), чуждых («нестандартных») и потенциально опасных («непредсказуемых»)», – написал темнокожий немецкий журналист и писатель Филипп Авуну в колонке для Spiegel.

Авуну подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом, однако отметил, что слова 41-летнего экс-футболиста «отражают мнение многих немецких болельщиков и футбольных экспертов».

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