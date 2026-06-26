Швайнштайгер заявил, что Кот-д′Ивуар играет в «африканский футбол». Игроку вменяют расизм

Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира — 2014 Бастиан Швайнштайгер перед матчем немецкой национальной команды с Кот-д'Ивуаром (2:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 оценил уровень африканской команды, но столкнулся с критикой.

Перед матчем Швайнштайгер, выступая в роли эксперта на немецком канале ARD, заявил, что ивуарийцы играют в «африканский футбол», который он охарактеризовал как «немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный». Чемпион мира 2014 года добавил, что Германии необходимо быть «готовой к тому, что игра временами будет непредсказуемой».

После этого экс-футболиста «Баварии» и «МЮ» обвинили в использовании расистских и колониальных клише, которые, как утверждается, сводят образ темнокожих людей к предполагаемым физическим качествам, не признавая их интеллектуальных способностей.

«За такими характеристиками, как «дикий» и «непредсказуемый», стоят стереотипы, которые гораздо старше футбола и имеют расистские и колониальные корни. В прошлом темнокожих людей африканского происхождения клеймили как нецивилизованных («диких»), чуждых («нестандартных») и потенциально опасных («непредсказуемых»)», – написал темнокожий немецкий журналист и писатель Филипп Авуну в колонке для Spiegel.

Авуну подчеркнул, что не считает Швайнштайгера расистом, однако отметил, что слова 41-летнего экс-футболиста «отражают мнение многих немецких болельщиков и футбольных экспертов».