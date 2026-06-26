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Новая Зеландия — Бельгия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Новая Зеландия — Бельгия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть
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В ночь с 26 на 27 июня состоится матч 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Новой Зеландии и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Новой Зеландия — Бельгия в России принадлежат «Матч ТВ»
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров группы G сборная Новой Зеландии набрала одно очко и располагается на последнем месте. Бельгия с двумя баллами занимает третью строчку. На первом месте находится Египет (4 очка), на втором — Иран (2).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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