Новая Зеландия — Бельгия: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть

В ночь с 26 на 27 июня состоится матч 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Новой Зеландии и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Встречу обслужит судейская бригада во главе с Адхамом Махадме (Иордания). Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Новой Зеландия — Бельгия в России принадлежат «Матч ТВ»

После двух туров группы G сборная Новой Зеландии набрала одно очко и располагается на последнем месте. Бельгия с двумя баллами занимает третью строчку. На первом месте находится Египет (4 очка), на втором — Иран (2).

Групповой этап проводится с 11 по 27 июня: команды играют в один круг, проводя по три встречи. В плей-офф выходят две лучшие сборные каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.