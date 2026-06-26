«Роналду — величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец». Морган — об игроках

Британский телеведущий Пирс Морган заявил, что не считает нападающего Лионеля Месси не только лучшим футболистом всех времён, а даже — не лучшим аргентинцем в истории.

— Если бы любой другой нападающий, будь то Килиан Мбаппе, Гарри Кейн или Эрлинг Холанд, забил столько голов за свою сборную, разве кто-нибудь стал бы подвергать это сомнению? Он величайший футболист, который когда-либо играл в эту игру. Я знаю, что многие считают лучшим Месси. А я думаю, что Месси даже не лучший аргентинец. Я считаю, Диего Марадона лучше него. Но я всегда задаю один и тот же вопрос про «дождливый вечер в Стоке». Холодный, промозглый вечер в Стоке, проливной дождь, пронизывающий ветер. И у вас есть право выбрать одного-единственного футболиста за всю историю мирового футбола, который должен забить гол и спасти вам жизнь. Кого вы выберете?

— Месси.

— Нет. Нет, не Месси. Только не в дождливом Стоке.

— Роналду бы даже не вышел на поле, потому что у него причёска бы испортилась.

— Вот видите, никто по-настоящему не знает. Криштиану… Для меня это просто невероятно. Я считаю большой честью то, что стал его хорошим другом. Я обожаю этого парня. Он замечательный человек, правда замечательный. Мы постоянно общаемся, — приводит слова Моргана talkSPORT.