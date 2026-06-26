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Турция — США, результат матча 25 июня 2026, счет 3:2, ЧМ по футболу 2026

Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026
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Завершился матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турцией и США. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

В составе турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер, Оркун Кёкчю и Каан Айхан.

У американцев голы записали на свой счёт Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

Победный гол на счету Айхана, который он забил на восьмой компенсированной минуте. Турция набрала первые очки на ЧМ-2026.

После заключительного тура сборная США с шестью очками занимает первое место. Турция с тремя баллами обосновалась на последнем месте. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по четыре очка.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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