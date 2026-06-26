Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Турцией и США. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.

В составе турецкой сборной забитыми мячами отметились Арда Гюлер, Оркун Кёкчю и Каан Айхан.

У американцев голы записали на свой счёт Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

Победный гол на счету Айхана, который он забил на восьмой компенсированной минуте. Турция набрала первые очки на ЧМ-2026.

После заключительного тура сборная США с шестью очками занимает первое место. Турция с тремя баллами обосновалась на последнем месте. На втором и третьем местах располагаются Австралия и Парагвай, у которых по четыре очка.