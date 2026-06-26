Сервис по поиску и покупке авиабилетов «авиасейлс» обыграл тему с судейством в матче 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана (5:0).

«Авиасейлс» — крупнейший в России сервис по поиску и покупке авиабилетов. На платформе можно найти рейсы более чем 2000 авиакомпаний и улететь в 193 страны. После игры сервис поставил статус компании «Судье матча Узбекистан — Португалия дешёвые билеты не продаём».

В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед из Марокко. Рефери, при счётё 2:0 в пользу Португалии, отменил гол защитника Узбекистана Азизжона Ганиева на 29-й минуте из-за фола Файзуллаева после просмотра VAR. Матч закончился со счётом 5:0.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).