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Сборная Бразилии подала протест в ФИФА по отмененному голу Винисиуса в матче с Шотландией

Сборная Бразилии подала протест в ФИФА по отмененному голу Винисиуса в матче с Шотландией
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Сборная Бразилии подала протест в ФИФА по поводу отменённого гола вингера национальной команды Винисиуса Жуниора в матче с Шотландией на чемпионате мира 2026 года. Встреча закончилась победой южноамериканской команды 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Аргумент сборной Бразилии основан на предполагаемом фоле полузащитника Аргентины Алексиса Мак Аллистера, который остался безнаказанным перед первым голом Лионеля Месси в ворота Австрии.
«Отменённый гол Бразилии в матче с Шотландией, по всей видимости, не соответствует философии, принятой на этом турнире. Следует отметить, что это решение показалось неожиданным не только для Бразилии, но и для шотландских игроков, чья реакция показала, что они не ожидали ни просмотра эпизода, ни отмены гола», — приводит слова представителей Бразильская конфедерация футбола TyC Sports.

Инцидент произошёл на 22-й минуте встречи, когда Винисиус прессинговал защитника шотландцев Джека Хендри, перехватил мяч и забил второй гол в матче. Однако мексиканский арбитр Сесар Рамос, после проверки эпизода на VAR, определил, что вингер совершил фол, и отменил гол.

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