Сборная Бразилии подала протест в ФИФА по отмененному голу Винисиуса в матче с Шотландией

Сборная Бразилии подала протест в ФИФА по поводу отменённого гола вингера национальной команды Винисиуса Жуниора в матче с Шотландией на чемпионате мира 2026 года. Встреча закончилась победой южноамериканской команды 3:0.

Аргумент сборной Бразилии основан на предполагаемом фоле полузащитника Аргентины Алексиса Мак Аллистера, который остался безнаказанным перед первым голом Лионеля Месси в ворота Австрии.

«Отменённый гол Бразилии в матче с Шотландией, по всей видимости, не соответствует философии, принятой на этом турнире. Следует отметить, что это решение показалось неожиданным не только для Бразилии, но и для шотландских игроков, чья реакция показала, что они не ожидали ни просмотра эпизода, ни отмены гола», — приводит слова представителей Бразильская конфедерация футбола TyC Sports.

Инцидент произошёл на 22-й минуте встречи, когда Винисиус прессинговал защитника шотландцев Джека Хендри, перехватил мяч и забил второй гол в матче. Однако мексиканский арбитр Сесар Рамос, после проверки эпизода на VAR, определил, что вингер совершил фол, и отменил гол.