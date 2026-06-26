Итоговая турнирная таблица группы D чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились матчи в группе D чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Турции обыграла США со счётом 3:2, а национальные команды Парагвая и Австралии поделили очки — 0:0.
Команда США набрала шесть очков и заняла первое место в группе. Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей. Последнее место в группе заняла Турция, у которой три очка.
Итоговая турнирная таблица группы D ЧМ-2026:
|1
|США
|2: 0
|4: 1
|2: 3
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|66.7
|2
|Австралия
|0: 2
|0: 0
|2: 0
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44.4
|3
|Парагвай
|1: 4
|0: 0
|1: 0
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|44.4
|4
|Турция
|3: 2
|0: 2
|0: 1
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|33.3
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).