Итоговая турнирная таблица группы D чемпионата мира по футболу — 2026

Завершились матчи в группе D чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Турции обыграла США со счётом 3:2, а национальные команды Парагвая и Австралии поделили очки — 0:0.

Команда США набрала шесть очков и заняла первое место в группе. Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей. Последнее место в группе заняла Турция, у которой три очка.

Итоговая турнирная таблица группы D ЧМ-2026:

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).