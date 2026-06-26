Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итоговая турнирная таблица группы D чемпионата мира по футболу — 2026

Итоговая турнирная таблица группы D чемпионата мира по футболу — 2026
Комментарии

Завершились матчи в группе D чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Турции обыграла США со счётом 3:2, а национальные команды Парагвая и Австралии поделили очки — 0:0.

Команда США набрала шесть очков и заняла первое место в группе. Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей. Последнее место в группе заняла Турция, у которой три очка.

Итоговая турнирная таблица группы D ЧМ-2026:

1США2: 04: 12: 332018-4666.7
2Австралия0: 20: 02: 031112-2444.4
3Парагвай1: 40: 01: 031112-4444.4
4Турция3: 20: 20: 131023-5333.3

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото: футболисту сборной Австралии рассекли лицо бутсой в матче с Парагваем на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android