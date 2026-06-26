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Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 25 июня 2026

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года
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В ночь с 25 на 26 июня в группах Е, F и D прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года:

  • Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Окончен
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 7'     0:2 Пепе – 64'    
  • Эквадор — Германия — 2:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    
  • Япония — Швеция — 1:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
Швеция
1:0 Маэда – 56'     1:1 Эланга – 62'    
  • Тунис — Нидерланды — 1:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Окончен
1 : 3
Нидерланды
0:1 Скири – 3'     0:2 Бробби – 7'     1:2 Мастури – 54'     1:3 ван Хекке – 62'    
  • Турция — США — 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    
  • Парагвай — Австралия — 0:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 0
Австралия

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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