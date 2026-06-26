Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года

В ночь с 25 на 26 июня в группах Е, F и D прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года:

Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2.

Эквадор — Германия — 2:1.

Япония — Швеция — 1:1.

Тунис — Нидерланды — 1:3.

Турция — США — 3:2.

Парагвай — Австралия — 0:0.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.