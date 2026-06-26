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«Для немолодого меня они подходят для похода в туалет». Клопп — о паузах на «водопой»

«Для немолодого меня они подходят для похода в туалет». Клопп — о паузах на «водопой»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о паузах на «водопой» на ЧМ-2026.

– На эту тему идут дискуссии. Если на улице 30-40 градусов, то паузы необходимы. Не думаю, что есть проблема с паузами. Есть проблема с их продолжительностью и с тем, что делает телевидение или ФИФА во время перерывов. Да, ритм нарушается, но в футболе в целом ритм нарушается часто из-за травм или чего-то ещё. Если на улице очень жарко, то перерыв полезен для игроков.

– А нужен ли он тренерам?

– Да, мне бы хотелось иметь паузы на водопой, когда я работал, а также другие нововведения – такие, как технология определения пересечения мяча линии ворот, которая прижилась, когда мы уже проиграли финал (против «Челси» в Кубке английской лиги в 2024 году – прим. «Чемпионата»). Это было бы полезно. Паузы слишком долгие. Не нужно две с половиной минуты, чтобы попить. На стадионе это ещё ощущается нормально, потому что есть развлечения. А дома перед телевизором с рекламой – гораздо меньше.

Но для меня – человека уже немолодого возраста – они вполне подходят для похода в туалет: 45 минут в моём возрасте – это целая вечность, — приводит слова Клоппа La Gazzetta dello Sport.

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