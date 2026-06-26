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Стал известен лучший игрок матча между США и Турцией на ЧМ-2026

Стал известен лучший игрок матча между США и Турцией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер признан лучшим игроком матча группы D чемпионата мира 2026 года с США (3:2). Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

Арда Гюлер забил первый мяч своей команды в этой встрече, отличившись на 10-й минуте.

Турция заняла последнее место в группе, набрав три очка. Команда США набрала шесть очков и заняла первое место в группе. Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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