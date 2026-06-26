Стал известен лучший игрок матча между США и Турцией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер признан лучшим игроком матча группы D чемпионата мира 2026 года с США (3:2). Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир).

Арда Гюлер забил первый мяч своей команды в этой встрече, отличившись на 10-й минуте.

Турция заняла последнее место в группе, набрав три очка. Команда США набрала шесть очков и заняла первое место в группе. Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).