«Разные миры». Экс-спортдир «Краснодара» сравнил Сергея Галицкого с Романом Абрамовичем

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин сравнил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с Романом Абрамовичем.

«Роман Аркадьевич купил «Челси» – большой клуб с мировой историей. Сергей Николаевич же строил свою историю, строил с нуля и на каждом этапе внедрял именно свою философию, не оглядываясь ни на что другое. Это разные миры. Галицкий всегда любил придумывать нестандартные ходы, большой бизнес научил его, что не нужно вставать в общую очередь – ты должен сделать что-то своё, уникальное, чтобы очередь пришла к тебе.

У Сергея Николаевича было достаточно много специфичных футбольных убеждений, но очень крепко в них верил. Например, он настаивал, что при стандартах у своих ворот «Краснодар» должен оставлять впереди тройку нападающих. Однако «Краснодар» с того времени сильно изменился, и этого бы не было, не изменись в каких-то аспектах видение владельца клуба. Нынешний «Краснодар» играет не в тот футбол, который строился изначально. Произошла эволюция. Осталась неизменной только сверхважная роль центра поля. Был период, когда в клуб пришёл зарубежный тренер и «Краснодар» практически перестал использовать центр для построения атак. Знаю, что для Сергея Николаевича это была болезненная история – он считал, что игра команды обеднела», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.