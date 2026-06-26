Известны 15 участников 1/16 финала. Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026

Сегодня, 26 июня, завершились матчи в группах E, F и D чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, финишировали матчи в 6 группах из 12.

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года к этому моменту выглядит следующим образом:

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

ЮАР — Канада;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Гана;

Испания — Австрия;

США — Босния и Герцеговина;

Египет — Южная Корея;

Бразилия — Япония;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

Мексика — Шотландия;

Англия — Эквадор;

Аргентина — Уругвай;

Австралия — Иран;

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.