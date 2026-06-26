Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру

Поражение сборной Германии в матче с Эквадором в заключительном туре группы E на ЧМ-2026, стала известна четвёртая пара плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2026, волевая победа сборной Турции в компенсированное время в матче с США на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».