Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру
Поражение сборной Германии в матче с Эквадором в заключительном туре группы E на ЧМ-2026, стала известна четвёртая пара плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2026, волевая победа сборной Турции в компенсированное время в матче с США на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Германии проиграла Эквадору в заключительном туре группы E на ЧМ-2026.
- Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026.
- Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026.
- Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 25 июня 2026.
- Валерий Ничушкин был обменян из «Колорадо» в «Коламбус».
- Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026. Команда Адвоката выбыла из турнира.
- Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном туре группы F на ЧМ-2026.
- Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче заключительного тура ЧМ-2026.
- Магомед Адиев уволен из «МЛ Витебск» за прогул без уважительных причин.
- Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче 3-го тура группы D на ЧМ-2026.
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