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25 июня главные новости спорта, ЧМ-2026, прочие, НХЛ

Немцы проиграли Эквадору на ЧМ-2026, сформировались 4 пары плей-офф. Главное к утру
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Поражение сборной Германии в матче с Эквадором в заключительном туре группы E на ЧМ-2026, стала известна четвёртая пара плей-офф на чемпионате мира по футболу — 2026, волевая победа сборной Турции в компенсированное время в матче с США на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Германии проиграла Эквадору в заключительном туре группы E на ЧМ-2026.
  2. Стала известна четвёртая пара плей-офф ЧМ-2026.
  3. Сборная Турции вырвала победу на восьмой добавленной минуте у США на ЧМ-2026.
  4. Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 25 июня 2026.
  5. Валерий Ничушкин был обменян из «Колорадо» в «Коламбус».
  6. Кот-д'Ивуар обыграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026. Команда Адвоката выбыла из турнира.
  7. Сборная Японии сыграла вничью со Швецией в заключительном туре группы F на ЧМ-2026.
  8. Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче заключительного тура ЧМ-2026.
  9. Магомед Адиев уволен из «МЛ Витебск» за прогул без уважительных причин.
  10. Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче 3-го тура группы D на ЧМ-2026.
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