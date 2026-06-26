Радимов назвал сборную, которая стала главным разочарованием группового этапа ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал сборную Турции главным неудачником группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Если брать соотношение ожиданий и того, что получилось на практике, то сборная Турции — главный неудачник группового этапа. У них футболисты из классных команд, они нанесли много ударов. Всё решил стартовый матч с Австралией, когда они недооценили соперника», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турция заняла последнее место в группе D, набрав три очка. Сборная Турции уступила Австралии (0:2), Парагваю (0:1) и победила США (3:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).