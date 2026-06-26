Стали известны подробности финансовых трудностей Рафиньи. Из-за них он может уехать в СА

Portal LeoDias раскрыл подробности предполагаемых финансовых трудностей вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьёзных финансовых и семейных проблем. Однако затем жена игрока Наталия опровергла это заявление.

По данным источника, проблемы у футболиста начались незадолго до чемпионата мира 2022 года — в то время Рафинья перешёл из «Лидса» в «Барселону», что сопровождалось и улучшением финансовых условий. После переезда в столицу Каталонии Рафинья с женой заинтересовались покупкой особняка стоимостью около € 10 млн. Однако после подсчётов Наталия обнаружила, что у супругов недостаточно средств для покупки недвижимости. Это вызвало вопросы, учитывая, что еще до переезда в «Барселону» Рафинья получал высокую зарплату в Англии и имел крупные коммерческие контракты.

Заинтересовавшись причинами нехватки средств, Наталия выяснила, что значительная часть заработка футболиста поступала другому человеку — около 80% доходов от рекламных контрактов получал отец футболиста Рафаэл Беллоли, тогда как самому игроку доставалось лишь 20%. Кроме этого, значительная часть зарплаты футболиста также переводилась на счета папы, который вёл дела сына, — это связано с тем, что в футболе выплаты часто делятся между официальной зарплатой и выплатами за имиджевые права.

Ситуация вызвала возмущение Наталии и привела к пересмотру финансовых отношений между отцом и сыном. С тех пор семья оказалась разделена и находится в состоянии постоянной конфронтации. На этом фоне Рафинья прекратил деловые отношения с отцом.

Рафинья и его родственники также отвергают возможность ухода из «Барселоны» — недавно игрок продлил соглашение с клубом. Кроме того, сам Рафинья не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии — уровень конкуренции там не соответствует спортивным амбициям игрока.