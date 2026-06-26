«KFSIIIUUU!» В Канаде обнаружены грузовики KFC со слоганом Роналду

На следующий день после матча 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана (5:0) в Канаде появились билборды с кричащей надписью «KFSIIIUUU!».

Криштиану Роналду в этом матче сделал дубль и был признан лучшим игроком матча. «SIIIUUU!» — фирменный крик игрока после забитых мячей.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня). Узбекистан в 3-м туре сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).