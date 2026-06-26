Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось шесть матчей. Кюрасао уступило Кот-д'Ивуару (0:2), Эквадор неожиданно обыграл Германию (2:1), Япония сыграла вничью со Швецией (1:1), Нидерланды разобрались с Тунисом (3:1), Турция в компенсированное время вырвала победу в матче с США (3:2), Парагвай сыграл вничью с Австралией (0:0).

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого пять забитых мячей. По четыре гола у форвардов сборных Норвегии, Франции и Бразилии Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.