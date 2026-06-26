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«Это будет трындец». Генич — о раскладах для сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026

«Это будет трындец». Генич — о раскладах для сборной Португалии в плей-офф ЧМ-2026
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Российский комментатор Константин Генич высказался о раскладах для сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира 2026 года, а также прокомментировал действия форварда Криштиану Роналду в моменте со вторым голом в матче с Узбекистаном (5:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Когда показывали крупный план Криштиану, было понятно всем его видом, что он просто отвлекает. Роналду пяти-, да даже трёхлетней давности *** бы дал кому ударить со штрафного.

Португалия, на данный момент, занимает второе место в группе, колумбийцы идут первыми. Сейчас Португалия попадает на Гану. Если Португалия будет играть с Ганой, если так всё и срастётся, это будет трындец для Португалии. То что Гана окопалась в обороне с Англией…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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