Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Рафиньи выступила с заявлением по поводу финансовой ситуации в семье

Жена Рафиньи выступила с заявлением по поводу финансовой ситуации в семье
Комментарии

Наталия Беллоли, жена Рафиньи, отреагировала на слухи о финансовых проблемах у мужа.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьёзных финансовых и семейных проблем. Затем Portal LeoDias раскрыл подробности предполагаемых финансовых трудностей вингера «Барселоны» — 80% доходов получал отец, а сам игрок — лишь 20%.

«Честно говоря, мне кажется абсурдным, что мне приходится рассказывать о своей финансовой ситуации. Если бы мы сейчас зарабатывали хотя бы 10% того, что зарабатывает Рафинья, мы бы уже были счастливы. Я не вижу смысла афишировать это в своих соцсетях, потому что прекрасно осознаю, в каком обществе мы живём.

Если бы я опубликовала пост, в котором говорилось: «Слушайте, я не бедная, я всё ещё богата», меня бы называли зазнавшейся. Я думала, что история утихнет, но эти слухи уже достигли Испании, и все думают, что мы на мели», — приводит слова Наталии CNN Brasil.

В данный момент Рафинья в составе сборной Бразилии участвует в ЧМ — игрок получил травму правого бедра в первом тайме матча с национальной командой Гаити (3:0), однако уже завершает процесс восстановления и будет готов к следующим матчам.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Стали известны подробности финансовых трудностей Рафиньи. Из-за них он может уехать в СА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android