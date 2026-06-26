Луис Суарес высказался об игре Лионеля Месси на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался об игре форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

– Ожидали ли вы от Лео Месси такой игры на чемпионате мира?

– Я тренировался с ним некоторое время и знаю, насколько хорошо он подготовился к чемпионату мира.

Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим, продолжать соревноваться. Недавний матч [с Австрией] стал ещё одним подтверждением его силы духа. Он не реализовал пенальти, но потом продолжил бороться.

Представьте, если бы незабитый пенальти на него повлиял и вся Аргентина бы развалилась – это было бы признаком слабости команды. Но Лео показал, что может подняться, продолжать бороться, – и в итоге он забил два гола, – приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

24 июня Лионелю Месси исполнилось 39 лет. На чемпионате мира 2026 года форвард забил пять мячей. Футболист оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и сделал дубль в игре с Австрией (2:0).