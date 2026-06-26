Тренер сборной Турции прокомментировал победу в матче с США на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о победе национальной команды в матче 3-го группового этапа чемпионата мира 2026 года с США (3:2).

«Если бы мы не были командой, которая знала, что делает, то мы бы не смогли переломить ход игры. Я не думаю, что мои футболисты заслуживали таких конкретных нападок. Поэтому я рад, что они одержали эту победу. Нам не придётся ждать 24 года, чтобы снова пройти квалификацию на чемпионат мира!» — приводит слова Монтеллы журналист Ибрагим Хаскологлу на своей странице в социальной сети X.

Несмотря на победу в матче с США, сборная Турции с тремя очками заняла последнее место в группе D.

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