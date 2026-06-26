Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Турции прокомментировал победу в матче с США на ЧМ-2026

Тренер сборной Турции прокомментировал победу в матче с США на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о победе национальной команды в матче 3-го группового этапа чемпионата мира 2026 года с США (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

«Если бы мы не были командой, которая знала, что делает, то мы бы не смогли переломить ход игры. Я не думаю, что мои футболисты заслуживали таких конкретных нападок. Поэтому я рад, что они одержали эту победу. Нам не придётся ждать 24 года, чтобы снова пройти квалификацию на чемпионат мира!» — приводит слова Монтеллы журналист Ибрагим Хаскологлу на своей странице в социальной сети X.

Несмотря на победу в матче с США, сборная Турции с тремя очками заняла последнее место в группе D.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Стратегически расчётливый матч и суперперестрелка Турции с США. Итоги группы D на ЧМ-2026
Стратегически расчётливый матч и суперперестрелка Турции с США. Итоги группы D на ЧМ-2026

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android