Норвегия — Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.