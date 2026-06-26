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Норвегия — Франция: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 началась

Норвегия — Франция: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 началась
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Начался матч 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Франции. Игра проходит на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно посмотреть в Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Перерыв
1 : 3
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'    

После двух туров группы I сборная Норвегии набрала шесть очков и занимает второе место. Франция с шестью очками располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли в плей-офф. На третьем месте находится Сенегал (0), на четвёртом — Ирак (0).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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