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Сенегал — Ирак: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 22:00 мск

Сенегал — Ирак: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 26 июня, состоится матч группы I чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Сенегала и Ирака. Команды будут играть на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Ирака занимает четвёртое место в турнирной таблице группы I. Команда не набрала ни одного очка за два матча. Сенегал находится на третьей строчке, также не заработав ни одного очка. На первом месте располагается Франция (6).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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