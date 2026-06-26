Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может включить двух игроков в сделку по покупке Энцо Фернандеса — Defensa Central

«Реал» может включить двух игроков в сделку по покупке Энцо Фернандеса — Defensa Central
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант с включением нынешних футболистов «сливочных» в сделку по покупке полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси», чтобы снизить его трансферную стоимость в € 120 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» могут включить в сделку по переходу аргентинского игрока защитника Альваро Каррераса и полузащитника Эдуарду Камавинга. Не исключено, что главный тренер «Челси» Хаби Алонсо согласится на подписание Каррераса, поскольку он выступал за трансфер этого футболиста, когда возглавлял «Реал».

Подчёркивается, что «Королевский клуб» не заплатит € 120 млн за Энцо Фернандеса без переговоров. «Реал» хочет максимально снизить цену на полузащитника.

Материалы по теме
«МЮ» готов побороться с «Реалом» и «Сити» за Нмечу из «Боруссии» Д — Бергер

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android