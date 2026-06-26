«Реал» может включить двух игроков в сделку по покупке Энцо Фернандеса — Defensa Central

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает вариант с включением нынешних футболистов «сливочных» в сделку по покупке полузащитника Энцо Фернандеса из «Челси», чтобы снизить его трансферную стоимость в € 120 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» могут включить в сделку по переходу аргентинского игрока защитника Альваро Каррераса и полузащитника Эдуарду Камавинга. Не исключено, что главный тренер «Челси» Хаби Алонсо согласится на подписание Каррераса, поскольку он выступал за трансфер этого футболиста, когда возглавлял «Реал».

Подчёркивается, что «Королевский клуб» не заплатит € 120 млн за Энцо Фернандеса без переговоров. «Реал» хочет максимально снизить цену на полузащитника.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: