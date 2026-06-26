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«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Тоттенхэма» ценой в € 70 млн — CO

«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Тоттенхэма» ценой в € 70 млн — CO
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«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к центральному защитнику «Тоттенхэма» Луке Вушковичу. «Шпоры» оценивают трансферную стоимость 19-летнего футболиста более чем в £ 60 млн (€ 70 млн). Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ливерпуль» рассматривает хорватского игрока как возможную замену для 34-летнего Вирджила ван Дейка.

В минувшем сезоне Вушкович играл за «Гамбург» на правах аренды. Он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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