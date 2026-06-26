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Алексей Зинин: «Спартак» стал следующей сказкой для Хуана Карседо

Алексей Зинин: «Спартак» стал следующей сказкой для Хуана Карседо
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин, ранее работавший на посту пресс-атташе «Спартака», высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Хуане Карседо.

«Давайте объективно: «Пафос» — стремительно развивающийся топ-клуб, который выжимает максимум на Кипре. Какое население Кипра? Зарплаты соответствующие. Какое имя может быть у лучшего кипрского клуба в масштабе мировой футбольной истории? «Пафос» — счастливая сказка для Карседо. Но ты движешься вперёд, появляется желание новых сказок. «Спартак» стал следующей сказкой для него. Если тренер ещё не выиграл топовый европейский чемпионат, то от «Спартака» трудно отказаться со всех точек зрения. Видели, какое количество людей с красно-белыми шарфами было в «Лужниках» на финале Кубка с «Краснодаром»? Плюс финансовый фактор, это несравнимые вещи. Не забывайте также, что Карседо уже имел опыт работы в «Спартаке» – он шёл туда не вслепую», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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