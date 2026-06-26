ФИФА убрала бренд алкоголя с наград лучшему игроку матча ЧМ-2026 для мусульман

Международная федерация футбола (ФИФА) убрала бренд алкогольного напитка с наград лучшему игроку матча чемпионата мира 2026 года для мусульманских футболистов, а также для несовершеннолетних игроков. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Фото: FIFA

Подчёркивается, что ФИФА убрал название данного напитка не только с награды лучшему игроку встречи, но и с фотофона, на котором футболисты фотографируются после получения приза.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

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