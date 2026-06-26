На чемпионате мира — 2026 установили исторический рекорд

Чемпионат мира — 2026 стал самым результативным в истории, команды забили 173 гола — на один больше, чем на предыдущем турнире в 2022 году. Тогда в Катаре национальные сборные отличились 172 раза.

Отметим, что впереди ещё несколько матчей группового этапа ЧМ-2026. С этого года участие в престижном международном соревновании принимают сразу 48 команд.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.