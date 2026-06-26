Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На чемпионате мира — 2026 установили исторический рекорд

На чемпионате мира — 2026 установили исторический рекорд
Комментарии

Чемпионат мира — 2026 стал самым результативным в истории, команды забили 173 гола — на один больше, чем на предыдущем турнире в 2022 году. Тогда в Катаре национальные сборные отличились 172 раза.

Отметим, что впереди ещё несколько матчей группового этапа ЧМ-2026. С этого года участие в престижном международном соревновании принимают сразу 48 команд.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол
Топ-события пятницы: Холанд против Мбаппе на ЧМ-2026, Россия — Турция и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android