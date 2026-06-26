«Я бы не выпускал его в стартовом составе в каждом матче». Рио Фердинанд — о Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче. Роберто Мартинесу платят большие деньги. Если не обсудить это решение с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если заменить его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: «Подожди минуту». Если же сказать: «Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…» Тогда это должно сработать. Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счётом 3:0, – это ошибка», – приводит слова Фердинанда The Athletic.

Напомним, форвард сделал дубль в матче 2-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 с Узбекистаном (5:0).

Следующий матч сборной Португалии состоится 28 июня. Команда встретится с Колумбией в Майами.