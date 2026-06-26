Главное с ЧМ-2026 на 26 июня: множество исторических рекордов, 15 участников плей-офф

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026 года. В сегодняшней подборке: установлено множество исторических рекордов и антирекордов, определились 15 участников плей-офф, а журналист Пирс Морган сделал очередное громкое заявление о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Главное с ЧМ-2026 на 26 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.