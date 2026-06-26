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Нойер отрицает свою вину во втором пропущенном голе в матче Германии с Эквадором

Нойер отрицает свою вину во втором пропущенном голе в матче Германии с Эквадором
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не согласен, что он виноват во втором пропущенном голе в матче с Эквадором (2:1) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

На 77-й минуте после подачи углового нападающий эквадорцев Kевин Родригес головой переправил мяч в центр вратарской, где Гонсало Плата с близкого расстояния забил гол ногой.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

– Мануэль, вы честный человек. Второй пропущенный гол — вы берёте на себя вину за это?
– Нет.

– Почему нет?
– Потому что это был совершенно обычный удар головой и я просто пытался поймать мяч. Это совершенно нормальная ситуация. Любой вратарь, когда-либо игравший в эту игру, знает, что я должен занять такую ​​позицию и попытаться поймать мяч именно так. Это удар головой, и ты пытаешься добраться до мяча. Конечно, это выглядит неудачно, потому что я стою прямо там, но это не была моя ошибка.

– Просто это выглядело необычно.
– Как ещё я должен был там стоять? Я должен был нырять, даже если мяч летел прямо на меня? Я должен был двигаться к мячу и пытаться поймать его. Если кто-то поставит ногу и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен был занять именно такую ​​позицию. Другого варианта нет. Я не могу просто исчезнуть, — приводит слова Нойера Bayern & Germany на странице в социальной сети X.

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