Брэд Питт, Эдвард Нортон и другие звёзды шоу-бизнеса посетили матч сборной США на ЧМ-2026

Звёзды шоу-бизнеса и спорта посетили матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Турции и США. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.

На стадионе присутствовали такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.