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Брэд Питт, Эдвард Нортон и другие звёзды шоу-бизнеса посетили матч сборной США на ЧМ-2026

Брэд Питт, Эдвард Нортон и другие звёзды шоу-бизнеса посетили матч сборной США на ЧМ-2026
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Звёзды шоу-бизнеса и спорта посетили матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Турции и США. Игра проходила на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра выступил Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Матч закончился со счётом 3:2 в пользу турецкой сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
США
0:1 Трасти – 3'     1:1 Гюлер – 10'     2:1 Йылмаз – 31'     2:2 Берхалтер – 49'     3:2 Айхан – 90+8'    

На стадионе присутствовали такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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