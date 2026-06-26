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Ундав высказался о поражении сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026

Ундав высказался о поражении сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав высказался о поражении команды в матче 3-го тура чемпионата мира — 2026 с Эквадором (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Зане – 2'     1:1 Ангуло – 9'     2:1 Плата – 77'    

«Эквадорцы были агрессивнее, чем мы. Нам остаётся только сделать правильные выводы из произошедшего. Мы играли недостаточно вертикально, создали не так много моментов. Мы должны совершенствоваться, у нас нет времени зацикливаться на этом – уже в понедельник мы возвращаемся к работе», – заявил форвард в послематчевом интервью.

Напомним, после трёх туров в группе E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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