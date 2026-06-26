AS: Мбаппе — ключ проекта «Реала», стиль игры и трансферы будут ориентированы на него

Мадридский «Реал» намерен выстраивать свой игровой стиль вокруг нападающего Килиана Мбаппе в следующем сезоне. Он будет направлен на то, чтобы форвард чаще появлялся за пределами штрафной, получая пространство перед собой, а не выступал в качестве традиционной «девятки». Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» считает Мбаппе центральной осью проекта, «краеугольным камнем, на котором нужно строить». В связи с этим «сливочные» стараются подписывать футболистов, удобных для французского нападающего. «Реал» подписал контракт с соотечественником Мбаппе Ибраима Конате, а также с Бернарду Силвой, с которым они вместе играли в «Монако».

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