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Спортдиректор «Родины» рассказал о командном праздновании выхода в РПЛ в Дубае

Спортдиректор «Родины» рассказал о командном праздновании выхода в РПЛ в Дубае
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, как команда отпраздновала выход в Мир РПЛ.

– Было очень хорошо, собрались все близкие люди. Особо запомнилось следующее. Все родственники и гости стоят вдоль ковровой дорожки, и по ней в свете софитов по очереди проходят футболисты под композиции, которые сами выбрали ранее. Каждого встречали восторженно и очень тепло. Огромное спасибо Сергею Александровичу [Ломакину]: он – наша большая поддержка на всех уровнях, вкладывает много денег в детей и социальные миссии, но при этом может подарить душевный и грандиозный праздник. Он получает огромное удовольствие, когда способствует радости других.

— Сам Ломакин был на празднике?
— Естественно. Танцевали вместе, вручали призы, были конкурсы и номинации, испанское направление тоже было – живое, танцевальное. На следующий день после праздника все были тихие, спокойные, но потом снова разгулялись. Это продолжалось несколько дней, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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