Спортдиректор «Родины» рассказал о командном праздновании выхода в РПЛ в Дубае

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, как команда отпраздновала выход в Мир РПЛ.

– Было очень хорошо, собрались все близкие люди. Особо запомнилось следующее. Все родственники и гости стоят вдоль ковровой дорожки, и по ней в свете софитов по очереди проходят футболисты под композиции, которые сами выбрали ранее. Каждого встречали восторженно и очень тепло. Огромное спасибо Сергею Александровичу [Ломакину]: он – наша большая поддержка на всех уровнях, вкладывает много денег в детей и социальные миссии, но при этом может подарить душевный и грандиозный праздник. Он получает огромное удовольствие, когда способствует радости других.

— Сам Ломакин был на празднике?

— Естественно. Танцевали вместе, вручали призы, были конкурсы и номинации, испанское направление тоже было – живое, танцевальное. На следующий день после праздника все были тихие, спокойные, но потом снова разгулялись. Это продолжалось несколько дней, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.